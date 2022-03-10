Kenya, nesli tükenmekte olan bongoları koruma alanına bıraktı

Kenya, dünyada sayıları 100'ü bulmayan 5 dağ bongosunu, neslini koruyabilmek için yeni kurulan koruma alanına bıraktı.

The Star gazetesinin haberine göre, yüzlerce yıldır avlanma sonucu türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan antilop türü bongolar, Kenya Dağı'nın etrafında kurulan doğal koruma alanına bırakıldı. 5 bongodan 3'ünün dişi olduğu aktarıldı.

Her yıl alana 10 kadar dağ bongosunun getirileceği ve 2025 yılında 50 ila 70 dağ bongosunun yeniden doğal hayata adapte olmasının sağlanacağı belirtildi.

Koruma alanı sayesinde ender görülen türün sayısının 2050 yılında 750'ye kadar çıkarılması amaçlanıyor.

Bongo antiloplarının sayısının dünya genelinde 100'den daha az olduğu tahmin ediliyor.

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10/03/2022 10:37