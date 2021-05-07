Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı

Kenya, tarihinde ilk kez vahşi doğadaki canlıların ulusal çapta sayımına başladı.

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07/05/2021

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Kenya, vahşi doğadaki tüm canlıları tek tek saymaya başladı

Kenya Vahşi Hayat Servisi (KWS) yaptığı açıklamada, Shimba Tepeleri Milli Rezervi'nde başlayan sayımın ülkedeki yabani hayvanların sayısını ve dağılımını öğrenmeyi amaçladığını belirtti.

KWS, helikopterlerin de kullanılacağı sayımla canlı sayısı değişiminin izlenebileceğini ve tehditlerin görülebileceğini kaydetti.

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala da çalışmanın odak noktasının tehlike altındaki türleri keşfedebilmek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Çok sayıda milli parka ve rezerve sahip Kenya'da yüzlerce çeşit yabani hayvan doğal ortamlarında yaşıyor.

07/05/2021 13:24
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TAGS: Kenya, vahşi doğa, canlı, hayvan
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