Kenya'da askeri helikopterin, Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu 8 asker öldü

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19/09/2023

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Kenya'da askeri helikopterin, Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu 8 asker öldü

Kenya'da gece devriyesi yapan askeri helikopterin, Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Savunma Bakanlığına ait askeri helikopter, ülkenin Lamu kentinde Somali sınırı yakınlarında gece devriyesi yaparken düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 8 asker yaşamını yitirdi.

Kenyalı yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini açıklarken Savunma Bakanlığı olayı soruşturmak için olay yerine ekip gönderdi.

Kenya askeri, El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele etmek için Somali sınırında görev yapıyor.

19/09/2023 17:08
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TAGS: Kenya’da askeri helikopterin, Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu 8 asker öldü
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