Kenya'da gizemli hastalık: Yürümekte zorlanan 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

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06/10/2023

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Kenya'da gizemli hastalık: Yürümekte zorlanan 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kenya basınındaki haberlere göre, Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Eregi Kız Lisesi'nde 95 öğrenci rahatsızlandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin bacaklarının tutmadığı ve çoğunun yürüyemez hale geldiği dikkat çekiyor.

Okul kapatılırken, öğrencilerden kan örneği alındı. İlk belirlemelerde çocukların aşırı susuz kaldığı ve elektroliz seviyesinin bozulduğu tespit edildi. Bu duruma neyin yol açtığı araştırılıyor.

06/10/2023 08:33
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TAGS: kenya, haber, kıbrıs, gizemli hastalık
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