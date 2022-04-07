Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı.

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07/04/2022

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Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı.

Business Daily'nin haberine göre, Kenya Standartlar Bürosu, Kinder ürünlerinden örnekler alarak soruşturma başlattı.

Enstitü Direktörü Bernard Njiraini, ürünlere ilişkin net bir karar almadan önce test sonuçlarının çıkmasının bekleneceğini ifade etti.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

07/04/2022 12:48
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TAGS: Kenya, Kinder
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