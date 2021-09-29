Kenya'da mahkumlar aşılanmaya başlandı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumlar yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılanmaya başlandı.

ads ads ads ads
29/09/2021

ads
ads
ads
Kenya'da mahkumlar aşılanmaya başlandı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da mahkumlar yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılanmaya başlandı. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülke genelindeki 50 bin mahkumu aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kenya'nın 113 farklı bölgesindeki hapishanelerde bulunan 50 bin mahkumu aşılayacaklarını kaydeden Mutahi Kagwe, mahkumlar için 5 günlük aşı kampanyası düzenlediklerini aktardı.

Mahkumların aşı süreci Naivasha'daki Maximum Hapishanesinde başladı.

Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 250 bine yaklaşırken, salgın nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

29/09/2021 09:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Doğu Afrika, Kenya, mahkuml, aşılanma
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.