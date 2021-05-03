Kenya'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Kenya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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03/05/2021

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Kenya'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Kenya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'nin yanı sıra dört vilayetteki seyahat kısıtlamasının da kaldırılacağını ifade etti.

Eğitim Bakanlığının takvime göre okulların açılacağını kaydeden Kenyatta, toplu ibadetlerin de COVID-19 tedbirlerine uyularak yapılacağını söyledi.

Kenya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 160 bin 422 COVID-19 vakası görüldü, 2 bin 763 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

03/05/2021 09:25
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TAGS: Kenya, sokağa çıkma yasağı
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