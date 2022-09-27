Kenya'da son 40 yılın en şiddetli kuraklığı: Nesli tükenmekte olan hayvanlar art arda ölüyor

Kenya'da yaşanan şiddetli kuraklık, vahşi hayvanları yiyecek bulmak için umutsuz bir arayış içinde kasabaların ve köylerin kenarlarında dolaşan insanlarla ölümcül bir çatışmaya sürükledi.

Yetkililer, beklenen yağmurun gelmemesi halinde Doğu Afrika ülkesinin birçok yerindeki hayvanların varoluşsal bir krizle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Grevy's Zebra Trust'tan (GZT) iz Andrew Letura, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kuraklık bizim için oldukça ciddi bir tehdit. 2 bin 500'ü Kenya'da olmak üzere dünyada sadece 3 bin zebra kaldı” diye konuştu.

Letura, ayrıca Kenya'nın kurak kuzeyindeki Samburu Ulusal Koruma Alanı'nda kuraklığın Haziran ayından bu yana yaklaşık 40 Grevy zebrasının öldüğünü ve daha fazlasının ölmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

GÜNEY KENYA’DA DURUM ÇOK KÖTÜ

Yerel halkla birlikte çalışan Big Life Foundation adlı STK’nın genel müdürü Benson Leyian, "Sıradan bir Eylül ayına kıyasla bu yıl çok daha fazla fil ölümü gerçekleşti ve ayakta duramayacak kadar zayıf olan fillerin sayısı arttı” dedi.

ÖLÜ HAYVANLAR KOKUYOR

Diğer taraftan, Kenya’nın güneyinde yer alan Kitenden Koruma Alanı'nda, çürüyen hayvanların cesetlerinin kokusunun çok ağırlaştığını söyleyen Leyian, bazı turistlerin koruyucu maske takmaya başladığını söyledi. Leyian, ayrıca kaçak avlanan insan sayısının artmasının da ölü hayvan sayısının artışında payı olduğunu aktardı.

Leyian, "Diğer kurak mevsimlere kıyasla,kaçak avlanan insanların vakalarında beş kat artış görüyoruz" dedi.

Diğer taraftan Save the Elephants adlı farklı bir STK, silahlar veya mızraklarla öldürülen, , ancak dişleri sağlam olan fillerin bulunduğunu belirtti. Kurum, bu durumun fillerin kaçak avlanma yerine insanlarla çatışmanın kurbanı olduklarının bir işareti olduğunu belirtti.

Uzmanlar ayrıca krizin yalnızca kuraklığa bağlanamayacağını söyledi. Save the Elephants'ın saha operasyonları şefi David Daballen, çiftlik hayvanları tarafından aşırı otlatmanın meraları tükettiğini ve ekosistemlerin kuraklıktan kurtulmasını zorlaştırdığını açıkladı.

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27/09/2022 21:03