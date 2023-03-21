Kenya'daki gösterilerde 238 kişi gözaltına alındı

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonunun lideri Raila Odinga'nın çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 238 kişi gözaltına alındı.

Kenya Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, ülkede dün yapılan gösterilerle ilgili basına açıklama yaptı.

Koome, gösterilere polisin müdahalesi sonucu 238 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Çıkan olaylarda 31 polisin yaralandığı bilgisini paylaşan Koome, 10 polis aracının da tahrip edildiğini bildirdi.

Kenya'da muhalif lider Odinga'nın destekçileri, seçim sonuçlarına itiraz ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek dün sokağa çıkmıştı.

Polisin ana caddeleri güvenlik araçlarıyla kapatarak göstericilerin geçişini engellemesi ve biber gazıyla müdahalesi sonrası olaylar çıkmıştı.

Polisin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Göstericilere seslenen Odinga, eylemlerin her pazartesi devam edeceğini bildirmişti.

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21/03/2023 14:05