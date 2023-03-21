Kenya'daki gösterilerde 238 kişi gözaltına alındı

ads ads ads ads
21/03/2023

ads
Kenya'daki gösterilerde 238 kişi gözaltına alındı

Kenya'da muhalif Azimio koalisyonunun lideri Raila Odinga'nın çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 238 kişi gözaltına alındı.

Kenya Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, ülkede dün yapılan gösterilerle ilgili basına açıklama yaptı.

Koome, gösterilere polisin müdahalesi sonucu 238 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Çıkan olaylarda 31 polisin yaralandığı bilgisini paylaşan Koome, 10 polis aracının da tahrip edildiğini bildirdi.

Kenya'da muhalif lider Odinga'nın destekçileri, seçim sonuçlarına itiraz ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek dün sokağa çıkmıştı.

Polisin ana caddeleri güvenlik araçlarıyla kapatarak göstericilerin geçişini engellemesi ve biber gazıyla müdahalesi sonrası olaylar çıkmıştı.

Polisin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Göstericilere seslenen Odinga, eylemlerin her pazartesi devam edeceğini bildirmişti.

21/03/2023 14:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kenya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.