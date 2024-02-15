Kenyalı atlet Chepchirchir'e 8 yıl men cezası

Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

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15/02/2024

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Kenyalı atlet Chepchirchir'e 8 yıl men cezası

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.​​​​​​​

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.

15/02/2024 10:06
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TAGS: Kenyalı, atlet, Chepchirchir, men, ceza
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