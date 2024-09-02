Kerem Aktürkoğlu Benfica için Portekiz'e gidiyor

Benfica ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım kampından izinli olarak ayrılarak transfer görüşmesi yapmak için Portekiz'e gitti.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Napoli'den Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşiyor

Record'da yer alan habere göre Galatasaray ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için son pazarlıklar yapılıyor.

Haberdeiki kulübün anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun da A Milli Takım kampında izin alarak ayrıldığı ve Benfica ile transfer görüşmesi yapmak için Portekiz'e gittiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi