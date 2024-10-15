Kerem Aktürkoğlu, dünya yıldızlarını solladı: 1. sırada
Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu ayrıca maçta attığı golle, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
15/10/2024
Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlui İzlanda maçının da yıldızlarından biri oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetleri ele geçirdi: "Gecenin en güzel anı"
Milli futbolcu, 4-2 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.
25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.
Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.15/10/2024 10:08