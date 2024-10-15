Kerem Aktürkoğlu, dünya yıldızlarını solladı: 1. sırada

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlui İzlanda maçının da yıldızlarından biri oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetleri ele geçirdi: "Gecenin en güzel anı"

Milli futbolcu, 4-2 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.

25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.