Kerem Aktürkoğlu, dünya yıldızlarını solladı: 1. sırada

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu ayrıca maçta attığı golle, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

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15/10/2024

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Kerem Aktürkoğlu, dünya yıldızlarını solladı: 1. sırada

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlui İzlanda maçının da yıldızlarından biri oldu.

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Milli futbolcu, 4-2  kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.

25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

15/10/2024 10:08
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TAGS: Kerem Aktürkoğlu, dünya, spor
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