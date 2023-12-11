Kerem Aktürkoğlu Serie A'ya göz kırptı

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag maçı için sabırsızlandığını söyledi.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Kendimi her zaman geliştirmek istiyorum. Kopenhag'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir adım atmayı hedefliyoruz. Final gibi bir maça çıkacağız. Müthiş bir takım ile oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz" ifadesini kullandı.

Zihinsel ve fiziksel olarak kendini hazır hissettiğini belirten Kerem, kariyerinde yeni bir bir adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

"Serie A büyüleyici bir lig, bu ligde oynamak isterim"

İtalya'nın olağanüstü bir futbol ülkesi olduğunu kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, "Tutku dolu taraftarları ve sporun tarihini yazan kulüpleri var. Serie A, çok kaliteli bir lig ve burada olağanüstü yetenekler var. Hiç şüphe yok ki büyüleyici bir lig ve ben de bu ligde oynamak isterim" dedi.

"Icardi ile oynamak büyük bir keyif"

Çok yönlü bir oyuncu olduğunun altını çizen Kerem Aktürkoğlu, Mauro İcardi'den de övgüyle bahsetti.

Milli futbolcu, "Mauro'nun olağanüstü bir etkisi var. Onun varlığı, hem sahada harika şeyler yapabilme bilincine katkıda bulunuyor, hem de gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Onunla birlikte oynamak büyük bir keyif..." ifadelerini kullandı.