Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferi gündemdeydi. Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, milli futbolcunun transferi için Rus ekibine kapıları kapattı.

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09/08/2024

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Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova devredeydi.

Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı.

D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

09/08/2024 15:39
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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