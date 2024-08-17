Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray'a yeni teklif: İşte son rakamlar...

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu. Milli futbolcu için bir süredir Spartak Moskova devrede.

Fanatik'in haberine göre Spartak Moskova, Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı teklifi güncelledi.

Haberde Rus ekibinin Galatasaray'a yaptığı ilk teklifin 10 milyon euro olduğu, Spartak Moskova'nın bu bedele +2 milyon euro da bonus eklediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'na yıllığı 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif eden Rus temsilcisi bu rakamı da revize etti.

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu'na son olarak +1 milyon euro da bonus önererek rakamı toplam 3.5 milyon euroya çektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi halinde Kerem Aktürkoğlu transferinin gerçekleşeceği haber detayında yer aldı.

Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha mukavelesi olan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam oynanan Konyaspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.