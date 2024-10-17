Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica için 3 yıl men tehlikesi

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, tarihindeki en ciddi suçlama ile karşı karşıya. Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'dan spor müsabakalarından 3 yıl men edilme cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Son dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.