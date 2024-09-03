Kerem Aktürkoğlu'na astronomik serbest kalma bedeli: Kasaya 4.8 milyon euro daha girebilir
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu sürpriz bir şekilde Benfica'ya gönderdi. Portekiz ekibi, milli futbolcu için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'ın sonraki satışın karından yüzde 10 pay da alacağı Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı.
03/09/2024
Galatasaray'da 4 yıllık Kerem Aktürkoğlu dönemi resmen sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu Benfica'ya gönderdi.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki satışının karından yüzde 10 pay da alacak.
Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için belirlediği serbest kalma bedelini Portekiz basını duyurdu.
ABola'da yer alan habere göre Benfica, milli futbolcunun sözleşmesine 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekledi.
Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu rakama satılması halinde Galatasaray'ın kasasına 4.8 milyon euro daha girecek.
Bu sezon 6 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 2 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.03/09/2024 15:05