Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti. Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray’ı, Galatasaraylıları, Galatasaray’ı temsil eden tüm değerleri çok sevdim, hep seveceğim. Sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim. Ve her birinizi çok özleyeceğim…" dedi. Sarı-kırmızılı takımdan bugün yapılan paylaşımda "Tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transferin resmiyet kazanmasının ardından Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Milli futbolcu paylaşımda şu ifadelere yer verdi, " İnsanın duygularını kontrol edemediği, kalp çarpıntısını parmaklarında hissettiği o özel anlardan biriydi. Bazen dilinizden dökülen sözler sizin için de sürpriz olabilir, kâğıda ya da telefonunuzun klavyesine düşen o kelimeler sizi bile şaşırtabilir; çünkü daha önce belki de hiç öyle hissetmemişsinizdir, sizi saran ve içinizi kıpır kıpır yapan o heyecan, tamamen kontrol altına almıştır sizi… Galatasaray’a imza atmak üzereydim. Her şey yolunda gidiyordu ama beklemek zorundaydım. Böyle anlarda kafanızdaki soru işaretlerini dağıtmak istersiniz, “ya olmazsa, bundan sonra ne olur, belki de tekrar başa dönerim, en baştan başlayacak gücüm var mı” gibi olasılıklar üzerinize gelirken…"

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Sonra bir rahatlama takip eder bu döngüyü, o günler için beklemenin de güzel olduğunu anlarsınız. Biraz kişisel olacak ama söylemesi zor olsa da bu bir veda mektubu. Bugünden, o güne baktığımda… Bildiğim tüm kelimeler zihnimde çarpışıyor, birçok şey yazmak geliyor içimden ancak bu duyguyu size tarif edemiyorum. Galatasaray’dan, Galatasaray’a geldiğim günün dördüncü yıl dönümünde kalbimde tarifsiz bir sevgi, yaşanılan onca hatıra, hayatıma giren birçok güzel insanın hissettirdiği eşsiz sıcaklıkla ayrılıyorum… Evet, bir gün, bugünün geleceğini elbette biliyordum. Ve zaman zaman o gün geldiğinde nasıl olacağımı, neler yaşayacağımı düşünüyordum. Galatasaray’dan ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin bir yarısı hep burada atacak. Galatasaray’da geçirdiğim dört yılı düşünürken bu mektubun satır aralarına düşen birkaç damla gözyaşıyla beraber… Ama biliyorum ki; Galatasaray bizim evimiz, Galatasaray bizim yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkür ederim. Galatasaray’ı temsil edebilmek en büyük rüyalarımın bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek, Galatasaray’a karşı mahcup olmamak ve gençlere ilham olmak hayatın kendisiydi… İnanıyorum, 1905’ten beri devam eden bu bayrak yarışında; terden sırılsıklam formalar ve sahada kaldırılmayı bekleyen kupalar, 119 senelik muhteşem tarihi boyunca olduğu gibi Galatasaray’ın büyük taraftarını bundan sonra da mest edecek. Galatasaray’ı, Galatasaraylıları, Galatasaray’ı temsil eden tüm değerleri çok sevdim, hep seveceğim. Sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim. Ve her birinizi çok özleyeceğim…Umarım en kısa zamanda, evimizde size veda etme fırsatı bulabilirim. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.



Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz." denildi.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin detayları paylaşıldı.



Yapılan açıklamaya göre Benfica, Galatasaray'a bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Benfica, milli futbolcunun bir sonraki satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu sarı-kırmızılı takıma verecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 46 gol ve 42 asist kaydetti.



25 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımda Süper Lig (2) ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a 2020'de Erzincanspor'dan transfer olmuştu.