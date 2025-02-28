Kerem Aktürkoğlu'ndan nişanlısına jest: Kramponuna adını yazdırdı



Türkiye Milli takımın ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak geçtiğimiz aralık ayında nişanlandı. Özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Azak ile evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına jest yaptı.

Aktürkoğlu, müstakbel eşinin adını kramponlarına yazdırdı.

Milli futbolcu, kramponlarının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.