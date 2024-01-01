Kerem Alışık eski aşkı Ebru Gündeş'i seçti

'O Ses Türkiye' yarışmasının yılbaşı özel bölümüne eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık damga vurdu.

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01/01/2024

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Kerem Alışık eski aşkı Ebru Gündeş'i seçti

'O Ses Türkiye' yarışmasının dün akşam ekrana gelen yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan isimlerden biri de yıllar önce şarkıcı Ebru Gündeş ile aşk yaşayan oyuncu Kerem Alışık'tı.

'Gitme Aklım Sende Kalır' şarkısını seslendiren Alışık, performansına dönen jüri üyeleri arasındaki Ebru Gündeş'i seçti.

Alışık'ın şarkıyı seslendirirken Gündeş ile bakışması sosyal medyada çok konuşuldu.

 

01/01/2024 17:06
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TAGS: Kerem Alışık, Ebru Gündeş, haber
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