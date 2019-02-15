Kerem Alışık’ın oğlundan: Abi- kardeş paylaşımı…
Oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri fotoğrafı 'Abi-kardeş pardon pardon, baba-oğul yolculuğu gibi yok' notuyla paylaştı.
15/02/2019
Alışık’ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Adana’daki bir çekimden Konya’ya gittiklerini belirten Alışık, paylaşımının altına ‘Abi-kardeş pardon pardon baba-oğul yolculuğu gibi yok’ notunu düştü. 58 yaşındaki Kerem Alışık’ın genç görüntüsü takipçileri tarafından güzel yorumlar aldı.