Kerem Alışık’ın oğlundan: Abi- kardeş paylaşımı…

Alışık’ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Adana’daki bir çekimden Konya’ya gittiklerini belirten Alışık, paylaşımının altına ‘Abi-kardeş pardon pardon baba-oğul yolculuğu gibi yok’ notunu düştü. 58 yaşındaki Kerem Alışık’ın genç görüntüsü takipçileri tarafından güzel yorumlar aldı.