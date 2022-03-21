Kerem Bürsin, Antonio Banderas’ı sevindirdi
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için İspanya’ya gitti.
21/03/2022
Oyuncu önceki akşamsa İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.
Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Banderas, pozunun altına şu notu yazdı: “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı.”
Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan “Sen Çal Kapımı” dizisi yurtdışında “Love Is In The Air” adıyla yayınlanıyor.
Kerem Bürsin, Antonio Banderas’a “Sen en iyisisin” yorumunu yazdı.