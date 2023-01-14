Kerem Bürsin: Bu sene birçok projede beni göreceksiniz!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kerem Bürsin, “Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje. Ne zaman çıkacağı belli değil" açıklamasını yaptı.

Yakışıklı oyuncu, "Dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz” diyerek oradan ayrıldı.

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14/01/2023 16:17