Kerem Bürsin: Bu sene birçok projede beni göreceksiniz!
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.
14/01/2023
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kerem Bürsin, “Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje. Ne zaman çıkacağı belli değil" açıklamasını yaptı.
Yakışıklı oyuncu, "Dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz” diyerek oradan ayrıldı.