Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ilgili o soruya sinirlendi

Hande Erçel’le aşk yaşadıklarını itiraf eden Kerem Bürsin, trafikte objektiflere yansıdı. Bürsin basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Maldivler’e uçmuştu.

TSürekli hayranları, ikilinin ağzından birlikte olduklarını duymak istiyordu. Durum böyle olunca Kerem Bürsin daha fazla dayanamayarak aşk yaşadıklarını kameralar geçtiğimiz hafta itiraf etti.atil dönüşü ikili el ele havaalanında objektiflere yansımış ve Kerem Bürsin, Hande Erçel aşkı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise dolu dizgin bir şekilde aşk yaşayan ikiliden Bürsin, trafikte objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının, “Hande Erçel’in farklı isimlerle aşk haberlerinin çıkmasına neden göz yumdunuz?” sorusuna ünlü oyuncu sert bir dille cevap verdi. Bürsin, “Bunları konuşmaya gerek yok. Birlikteyiz, mutluyuz… Bitti gitti… Dünyada olan olaylar var bunu gündeme getirmeye gerek var mı?” ifadelerini kullandı.

(CNN-TÜRK)

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19/05/2021 15:35