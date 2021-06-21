Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin, Haber Global'in YouTube kanalında yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu. Oyuncu Kerem Bürsin, Haber Global’de 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bürsin, “Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' İş nedeniyle bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım."

"FEMİNİST POLİTİKAMA MAÇOLUK UYMUYOR"

Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise, "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" şeklinde yanıt verdi.

"O PROJE İÇİME SİNMEDİ"

Bürsin, 2018 yapımı blutv dizisi Yaşamayanlar hakkında da konuşan Bürsin, "Projenin yapımcılarından birisi olduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum ki proje içime sinmedi. Bu, bence Türkiye'nin vampir dizilerine hazır olmasıyla ilgili bir durum değil. Sen iyi sunarsan, o zaman onu herkesin kabul ettiğini görürüz ama bizim işi doğru sunamamız dezavantajımız oldu. Bir kez daha vampir olmayı çok isterim.

Fakat bir deneyimdi ve güzeldi. Yapımcı olarak ilk işlerimizden biriydi ve bu nedenle önemli bir tecrübeydi. Ben çok zevk aldım" dedi.

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21/06/2021 13:23