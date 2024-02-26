Kerem Galatasaray'ı zirveye taşıdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor RAMS Park karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin cezasından dolayı forma giyemediği mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu 11. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 33'te Van de Streek'in golüyle skoru eşitledi.

Maçın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak sarı kırmızlılara 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. kez kazanan Galatasaray puanını 72'ye yükselterek Fenerbahçe'den zirveyi aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bitexen Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.