Kerem parladı, Aslan kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray geriye düştüğü maçta rakibini Gomis ve Kerem'in (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci toplamda da 4. galibiyetini aldı. Geceye damga vuran isim ise attığı iki golle sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu.

Transferin son gününde Icardi, Mata, Yusuf Demir, Ross ve Rashica'yı kadrosuna katan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise Stephane Bahoken ve Sadık Çiftpınar'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13 yaparken Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

Kasımpaşa karşılaşmaya golle başladı. Ev sahibi ekip 16. dakika Stephane Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti.

GOL: Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.

Kalesinde gördüğü golün ardından rakip kaleye yüklenmeye başlayan Galatasaray 20. dakikada Bafetimbi Gomis ile beraberliği yakaladı.

GOL: Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım da soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Deplasmandaki karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci devreye başlayan Galatasaray 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçmeyi başardı.

BİLGİ: Galatasaray 'da bu sezon, Bafetimbi Gomis'in dışında gol atan ilk futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

GOL: Sergio Oliveira'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1

Bu golden 19 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

GOL: Galatasaray , 69. dakikada yeniden Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile farkı 2'ye yükseltti. Patrick van Aanholt'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Kerem Aktürkoğlu uzak mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Bu golden sonra oyunu kontrol eden Galatasaray rakibine gol şansı tanımadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer alırken Icardi ve Mata maçı tribünden takip etti.

Galatasaray'da yeni transferler Yusuf Demir Mertens'in Rashica ise Kerem'in yerine oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Celina (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 88 Dubois), Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 83 Berkan Kutlu), Yunus Akgün (Dk. 83 Rashica), Mertens (Dk. 76 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Seferovic)

Goller: Dk. 16 Bahoken, Dk. 90 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis, Dk. 49 ve 69 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Eysseric, Dk. 90+6 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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11/09/2022 22:46