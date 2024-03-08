Kerem üçledi, Aslan farka koştu: 6-2

RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray farka koştu. Rize temsilcisini 6-2'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Derrick Köhn'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 31'de Lucas Torreira'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Çaykur Rizespor, 38. dakikada Casper Hojer skoru 2-1'e getirdi.

40 ve 45'te Kerem Demirbay, sahneye çıktı ve golleriyle tabelayı 4-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Rize temsilcisi, 61. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golüyle farkı ikiye indirdi.

Galatasaray, 62'de penaltı kazandı. Topu ağlarla buluşturan Kerem Demirbay, "hat-trick"e imza attı ve skor 5-2 oldu. 85'te Mauro Icardi'nin sayısıyla sarı-kırmızılılar tabelayı 6-2 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi.

İlk yarıdan dakikalar

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

8. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunu savunmadaki Emirhan Topçu, kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayına gelen topa Barış Alper bekletmeden vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı, Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.

9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı.

31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Zaha, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu tamamlayan Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

35. dakikada Hojer'in pasında savunma arkasına sarkan Minchev, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Minchev'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta, Muslera topu kornere çeldi.

38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-1

40. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

45. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

Galatasaray, maçın ilk yarısını 4-1 önde bitirdi.

İkinci yarıdan dakikalar ....

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-2

62. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi.

85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2

Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.