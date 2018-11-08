Kerimcan'ın isyanı: Allah tarafından verilmiş bir duygu...

Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic’e çocuklara kötü örnek oluyorlar diye Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından tepki gösterilmiş ve haklarında dava açılacağı duyurulmuştu. Konunun yankıları devam ederken Kerimcan Durmaz cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından uzunca bir metin paylaşan Durmaz çocukları ailelerinin koruması gerektiğini ve gerek haberlerde ve gerekse dizilerde çocuklar için çok daha fazla kötü örnek oluşturabilecek görüntünün olduğunu söyledi. İşte Kerimcan Durmaz’ın konuyla ilgili satırları: