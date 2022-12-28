Vali Said, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Said, çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" fotoğrafını seçti.

Said, her fotoğrafın güzel ve anlamlı olduğunu, bu yüzden seçimde zorlandığını söyledi.

En çok "İdlib'de kar" karesinden etkilendiğini belirten Said, "Suriyeli çocuklar aklıma geldi. Suriye insanı 10 yıldan fazladır hep göçmen hayatı yaşıyor. Başka ülke çocukları kar manzaralarını izlerken keyif alıyor ancak Suriyeli çocuklara gelince onlar buruk bir sevinç yaşıyor." dedi.



İdlib'de kar

Kerkük Valisi, bir dünya ajansı olan AA'nın özellikle Irak'taki çalışmalarını çok beğendiğini ve haberlerini yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

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28/12/2022 15:12