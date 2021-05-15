Kermiya'da Çıkan Yangın Korkuttu

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15/05/2021

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Kermiya'da Çıkan Yangın Korkuttu

Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde bugün saat 11.00 sıralarından yangın meydana geldi.  Yangının rüzgarın etkisi ile büyümesi sonucu vatandaşlar alevlerin bölgedeki evlere sıçramasından korktu. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.  Yangına polis itfaiyenin yanı sıra, bölgede bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinesi ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü.  Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

15/05/2021 11:34
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TAGS:  Yangın, kermiya, lefkoşa
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