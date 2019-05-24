Kermiya’da drenaja kuyu boşaltılıyor

Kermiya’da bulunan Muammer Yağcıoğlu Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, yine aynı bölgede kalan bir şahsın yağmur suyu drenaj sistemine büz döşeyerek kuyu boşalttığını ifade etti. Bölgede yaşayan bir vatandaş, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerde bazı kişilerin yağmur suyu kanalına pis su kuyusunu boşalttığı görülüyor.

Yağmur suyu drenaj sistemine boşaltılan pis su taşma yaparak sokağa akıyor. Vatandaşlar, konudan şikayetçi olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ne başvurduklarını ancak belediyenin bir şey yapamayacağını ve konuyu polise götürmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, yağmur suyu drenaj hattına pis suyu boşaltan kişinin LTB Meclis Üyesi olduğunu da ifade ederek “Biz kimsenin pis suyunu çekmek zorunda değiliz. Yağmur suyu drenaj sisteminden taşan pis sular sinek ve bir çok haşerenin sokakta üremesine neden oldu” diye isyan etti.