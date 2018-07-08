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Kervansaray ve Karaoğlanoğlu plajlarının deniz suyu tahlilleri temiz çıktı

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08/07/2018

Kervansaray ve Karaoğlanoğlu plajlarının deniz suyu tahlilleri temiz çıktı
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Girne Belediyesi’ne ait, Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı ’nda (Antis) yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, halk ve turistlerin yoğun olarak kullandığı belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “E coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, AB standartları temel alınarak yapılan Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı'ndan alınan deniz sularının “E coli ve enterokok” taramalarının "0" çıktığını , halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

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TAGS: deniz, plaj, haber
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