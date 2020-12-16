KES: Arıklı sendikalara ayar vermeye çalışıyor

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarını eleştirdi.

KES Başkanı Buran Atakan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Arıklı’nın “sendikalara ayar vermeye çalıştığını” savundu.

Atakan, “Halk olarak pandemi ve ekonomik sıkıntılar yetmezmiş gibi, hak etmediğimiz müdahaleler ve yakıştırmalara maruz kalıyoruz” ifadelerini de kullandı.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2020 16:05