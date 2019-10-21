KES Başkanı Buran Atakan’dan Hükümete Çağrı

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiyesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini kaydederek, “Maaşlarımızdan kesilmesine rağmen İhtiyat Sandığı yatırımları tamamlanmadı. Bu sorunu artık bitirin” diyerek hükümete selendi.

Atakan, içinde Kıbrıs kelimesi olan ve denge unsuru haline gelecek bir havayolu şirketinin kurulmasnın gerekliliğine vurgu yaptı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a da bu konuda çağrı yaptı.

KES Başkanı Buran Atakan, Başbakan Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na da seslendiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 21 Ekim 2019. Mahkeme’nin Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiyesine karar verdiği tarih. Üzerinden 9 yıl geçti. Çocuklarımız büyüdü, gençler evlendi, torun sahibi olanlarımız oldu ama sorun hala bitmedi. KTHY’nin bizlerde bıraktığı izler her geçen gün derinleşiyor, halkımız da bu eksikliği her geçen gün daha fazla hissediyor. 9 yıl geçmesine, maaşlarımızdan kesilmesine rağmen İhtiyat Sandığı yatırımlarımız tamamlanmadı. Sosyal bir devlet olduğumuzu söylüyorsak eğer bunu kabul etmek mümkün değil. Bu sorunu artık bitirin.”

21/10/2019 14:34