KES: Tüm eylem ve hareketlerin yanında yer alacağız

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı yapılacak tüm eylem ve hareketlerin yanında yer alacağını açıkladı.

KES Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 yıl önce KTHY üzerinde oynanan oyunların bir benzerinin bugün Kıb-Tek üzerinde oynanmaya başlandığı savunularak, “dış sermayenin baskılarıyla ve siyasi kötü yönetim sebebi ile kapatılan KTHY’den sonra hava taşımacılığında uygulanan fahiş fiyatlar nedeniyle zorunlu olmadıkça uçağa binilemez olduğu” ifade edildi.

“Dış sermayenin şimdi de gözünü adadaki enerji rantına diktiği” öne sürülen açıklamada, “ülke yönetimindeki siyasiler yüzünden Kıb-Tek’in bugünün koşullarına göre efektif bir şekilde yönetilmediği” savunuldu.

“Biz Kıbrıslı Türkler olarak Kıb-Tek’i efektif bir şekilde halkın ihtiyaçları ve faydaları doğrultusunda çalıştırabilme bilgi birikimine sahip olduğumuzun bilincindeyiz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle atalarımızın tırnaklarıyla kazıya kazıya yaratmış olduğu kurumların peşkeş çekilmesini engellemek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel yarınlar bırakabilmek adına Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasa karşısında yapılacak tüm eylem ve hareketlerin yanında yer alacağımızı belirtmek isteriz.”

Açıklamada, “Hem siyasiler hem de bu ülkenin kaynaklarına göz dikenler şunu bilsinler ki, ‘muhtaç olduğumuz kudret Kıbrıs Türkü’nün damarlarındaki asil kanda mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2023 16:27