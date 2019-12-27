KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun Kullanılmak İstenmesini Eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bugün basına yansıyan “Yerli İstihdam Destek Fonu’na” ayrılan kaynağı kullanmak istediğine dair açıklamasını eleştirdi.

Atakan yaptığı yazılı açıklamada, bunun hızlıca hazırlanan bir taslakla ve orda var olan bir yönetim kurulu varken yapıldığına işaret ederek, başta İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nu ve bağlı oldukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve davet ederek, bu alelacele yapılmaya çalışan uygulamaya engel olmalarını beklediklerini kaydetti.

Halktan alınan seyrüsefer paralarının nereye kullanıldığını ve depolarda imha edilen ilaçların hesabını kimin vereceğini soran Atakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na da bir tavsiyemiz olacak. Param yoktur diye ağlamayı bıraksın. Parası yoksa yolun tamamına değil sıkıntılı olan noktalara çözüm üretsin. Yolun tamamını para bulunca neticelendirir. Şimdi yapmaya başladığı gibi...”

Atakan, bu ülkenin en büyük sorunlarının başında, gençlerin ülkeden göçünün yer aldığına işaret ederek, gençlerin ülkede tutunabilmeleri için var olan, engellilerin daha güzel imkanlara sahip olması için kullanılan ve kadınları için kullanılan bir fonu niye kullanmak istiyorsunuz diye sordu.

Atakan, Kamu Emekçileri Sendikası olarak, konuyla ilgili her türlü mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.

27/12/2019 14:40