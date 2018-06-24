Kesin olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar şöyle :

Akdoğan Ahmet Latif

Alsancak Fırat Ataser

Akıncılar Hasan Barbaros

İskele Hasan Sadıkoğlu

Geçitkale Hasan Öztaş

İnönü Ali Öncü

Alayköy Hulusi Manisoy

Paşaköy Habil Tülücü

Lefke Aziz Kaya

Beyarmudu(Pergama) İlker Edip

Esentepe Cemal Erdoğan

Yeniboğaziçi Mustafa Zurnacılar

Girne Nidai Güngördü

Değirmenlik Ali Karavezirler

Yenierenköy Emrah Yeşilırmak

Çatalköy Mehmet Hulusioğlu

Dikmen Yüksel Çelebi

Lapta Mustafa Aktuğ

Mağusa İsmail Arter

Lefkoşa Mehmet Harmancı

Gönyeli Ahmet Benli

Tatlısu Hayri Orçam

Mehmetçik Cemil Sarıçizmeli

Dipkarmaz Suphi Coşkun

Serdarlı Halil Kasım

Vadili Mehmet Adahan

Büyükkonuk Ahmet Sennaroğlu

Güzelyurt Mahmut Özçınar