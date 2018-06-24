Kesin olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar şöyle
24/06/2018
Kesin olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar şöyle :
Akdoğan Ahmet Latif
Alsancak Fırat Ataser
Akıncılar Hasan Barbaros
İskele Hasan Sadıkoğlu
Geçitkale Hasan Öztaş
İnönü Ali Öncü
Alayköy Hulusi Manisoy
Paşaköy Habil Tülücü
Lefke Aziz Kaya
Beyarmudu(Pergama) İlker Edip
Esentepe Cemal Erdoğan
Yeniboğaziçi Mustafa Zurnacılar
Girne Nidai Güngördü
Değirmenlik Ali Karavezirler
Yenierenköy Emrah Yeşilırmak
Çatalköy Mehmet Hulusioğlu
Dikmen Yüksel Çelebi
Lapta Mustafa Aktuğ
Mağusa İsmail Arter
Lefkoşa Mehmet Harmancı
Gönyeli Ahmet Benli
Tatlısu Hayri Orçam
Mehmetçik Cemil Sarıçizmeli
Dipkarmaz Suphi Coşkun
Serdarlı Halil Kasım
Vadili Mehmet Adahan
Büyükkonuk Ahmet Sennaroğlu
Güzelyurt Mahmut Özçınar