Kesinleşmeyen İlk Sonuçlara Göre Siyasi Denge Değişiyor

Almanya’da yapılan seçimlerde kesinleşmeyen ilk tahminlere göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) birinci çıktı. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise ikinci sırada yer aldı.

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23/02/2025

Kesinleşmeyen İlk Sonuçlara Göre Siyasi Denge Değişiyor

Almanya’da yapılan seçimlerde kesinleşmeyen ilk tahminlere göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) birinci çıktı. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise ikinci sırada yer aldı.

Kesinleşmeyen Oy Oranları

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