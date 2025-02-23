Kesinleşmeyen İlk Sonuçlara Göre Siyasi Denge Değişiyor
Almanya’da yapılan seçimlerde kesinleşmeyen ilk tahminlere göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) birinci çıktı. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise ikinci sırada yer aldı.
YAYIN TARİHİ:
23/02/2025
Almanya’da yapılan seçimlerde kesinleşmeyen ilk tahminlere göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) birinci çıktı. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise ikinci sırada yer aldı.
Kesinleşmeyen Oy Oranları
YAYIN TARİHİ: