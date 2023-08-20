Kesmeye kıyamadığı ağacı evle birleştirdi

Merkeze bağlı Gözeler köyünde inşaat ustası olan Osman Nuri Kabal, emeklik sonrası yaşamak istediği yayla evinde tadilat yaptı.

Kabal evi genişletmek isteyince yan taraftaki baba yadigarı 100 yıllık ardıç ağacı, duvarın olduğu noktada kaldı.

Bunun üzerine Osman Nuri Kabal, duvar içinde, ağacın gövdesi için alan bıraktı, çatıda da boşluk açtı.

"BU AĞAÇ ARTIK BİR ANI"

Taş duvarı oyup, çatıyı delen Kabal, imarı yaparken özellikle de bu ağaca herhangi bir zarar vermediğini dile getirdi.

"Ağacı korudum. Babamızdan gelen doğa sevgimizi, hep devam ettirdik." diyen Kabal, "Kardeşim 58 yıl önce vefat etti; onunla bu ağaç altında oynardık. Bu ağaç artık bir anı; ben yaşadıkça ağaç da yerinde duracak. Ağaca her baktığımda kardeşimi görüyor gibi hissediyorum. O vesileyle buraya geliyorum, ağacın bakımlarını yapıyorum." dedi.