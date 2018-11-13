Kestanelerin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Kestane, kış mevsiminin geleneksek ve vazgeçilmez yiyeceğidir. Peki, bu kadar sevilen kestanenin sağlığa faydalarını biliyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzin Çaltı Yener, hem kestanenin yararlarını anlattı hem de en sağlıklı nasıl pişirileceğinden bahsetti.

Latincesi "castanea sativa" olan kestane kış meyvelerinden biri olarak tanımlanmakla birlikte esasında bol lifli bol karbonhidratlı bir tohumdur. Eski zamanlardan beri beslenmemizde önemli bir yer tutan kestanenin Türk kültüründeki yeri ise apayrıdır. Özellikle soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez eğlenceli atıştırmalığı olan bu tohumlar aynı zamanda yemeklerde nişastalı yapısından dolayı lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak yine; kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı formlarıyla da bizlere lezzetli alternatifler olarak sunulabilmektedir. Kestane, doyurucu özelliğinin yanı sıra beslenmemize katkı sağlayan birçok besin öğesine sahiptir.

Vitamin zengini: Kestane diğer sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral oranının da yüksek olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

C vitamini kaynağı: Aynı zamanda yağ oranı düşük olan kestane, başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifler,B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içermektedir.

Kansere karşı koruyucu: Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sayesinde zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlayarak kansere karşı da koruyucu etki göstermektedir.

Demir deposu: Kestane; demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup çok ta iyi bir potasyum kaynağıdır.

Çölyak hastalığına kestane: Kestane aynı zamanda gluten içeriği olmayan bir yemiş olduğundan gluten içermeyen besinlerin hazırlanmasında da kullanılır. Dolayısıyla kestane gluten duyarlılığı, buğday alerjisi ve çölyak hastalığı olanlar için de oldukça uygun bir besindir.

Kestane yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyet yapanlarda kontrollü şekilde tüketilmesi gereken bir besindir. Özellikle diyabet gibi hastalıkları olan bireylerde fazla miktarlarda kestane tüketimi kan şekerinin çok fazla yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden şeker hastaları kestane tüketiminde porsiyon kontrolüne çok dikkat etmelidirler.

3 iri tane ya da 6 küçük tanesinin 1 dilim ekmek kadar enerji verdiğini ve bol nişasta dolayısıyla karbonhidrat içeriğini de göz ardı etmemeliyiz. Kestane; şeker hastalarında kan şekeri takibinde kontrolü kaybetmemek için ve dengeyi sağlayabilmek için günde 5-6 taneden fazla tüketilmemeli.

Kestaneyi sağlığa zarar vermeyecek şekilde tüketmek için haşlayarak hazırlamak ilk alternatif olmalıdır. Mangalda pişirilecekse serbest radikal oluşumunu engellemek için ateşe yakın olmamasına özen gösterilmelidir.

Fırında veya tavada pişirme yöntemleri de sıklıkla kullanılan pişirme alternatifleridir. Kestane haşlandığında nem oranı yükselmekte ve toplam enerji değeri % 25 azalmaktadır. Haşlama esnasında kestanenin nişasta bileşimi değişmekte ve ayrıca potasyum ve sodyum miktarları bir miktar azalmaktadır.

Kestanenin kavrulduğu takdirde nem oranı % 20 azalırken, şeker miktarının % 10 oranında yükseldiği; dolayısıyla da enerji değerinin arttığı bildirilmektedir. 100 gr yenilebilir haşlanmış kestane yaklaşık 120 kalori iken; aynı miktarda kavrulmuş yani kestane kebabı dediğimiz şekliyle kestane; tam 200 kalori enerji vermektedir.