Kestiği borular 55 evi patlattı!

Hayatını devam ettirmek için çalışması gerekiyordu ama hiçbir işte dikiş tutturamıyordu. 50'li yaşlarına yaklaşmasına rağmen gençlik alışkanlıklarından vazgeçmiyor, yaptığı taşkınlıklar yüzünden sık sık komşularıyla anlaşmazlık yaşıyordu. 2021'in Mayıs ayında yaptığı bir davranış ise ara ara kavga ettiği komşularına hayatlarının en büyük acısını yaşattı. 45 yaşındaki Darren Greenham'ın bir ilkbahar gecesi yaptıkları ve sonrasında yaşananlar herkesin kanını dondurdu.

BİTİŞİKTEKİ EVDE YAŞIYORLARDI

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'nin kuzey batısındaki Lancashire'da yaşayan 45 yaşındaki Darren Greenham, komşuları tarafından sevilmeyen bir adamdı. Tek başına yaşıyordu ve sıklıkla çevredekilere kaba davranışlar sergiliyordu. Hayatını devam ettirmek için çalışması gerekiyordu ama davranışları bir işte uzun süre çalışmasına engel olacak cinstendi. Girdiği hiçbir işte dikiş tutturamayan Greenham artık 50'lilerine yaklaşsa da gençlik alışkanlıklarından bir türlü kopamıyordu. Alkol bağımlısıydı ve günün çoğu saati ayık değildi. Alkol haricinde sık sık illegal madde de kullanıyordu.

Bağımlılıkları sadece onu değil birlikte yaşadığı mahalledeki komşularını da önemli ölçüde etkiliyordu. Bu ailelerden biri de Hinds ailesiydi. Stephen Hinds ve Vicky Studholme, iki yaşındaki minik oğulları George ile birlikte Darren Greenham'ın komşularından biriydi. Birçok komşu gibi onlar da Greenham'ın davranışlarından şikâyetçiydi. Fakat onların diğer komşulardan önemli bir farkı vardı. Evleri, Greenham'ın yaşadığı evin hemen bitişiğindeydi. Hinds ailesi henüz bu durumun kendilerine ne denli büyük bir problem yaratacağının farkında değildi.

ŞİKÂYET ETTİLER AMA SONUÇ ALAMADILAR

2021'in Mayıs ayında bölgede yaşayan herkes için hayat olağan akışındaydı. Darren Greenham sık sık taşkınlık yapıyor, gece geç saatlerde evinin duvarlarına çivi çakıyor, kafası estiğinde ise bahçesinde şenlik ateşi yakıyordu. Greenham'ın komşuları sık sık onu uyarsa da sonuç değişmiyordu. Greenham'den en çok şikâyetçi olan ailelerin başında Hinds'ler geliyordu. Sürekli gürültü yapan komşularını önce uyaran ancak uyarılara rağmen davranışlarına devam etmesi sonucunda soluğu polis merkezinde alan Hinds'ler yetkililerin kayıtsızlığı karşısında bir hayal kırıklığı daha yaşıyordu.

Evlerine iki yıl önce, oğulları doğar doğmaz taşınmışlardı ve gelecek planları arasında bir ev değiştirmek yoktu. Fakat polisin Greenham'i uyarmak konusunda adım atmaması aileyi kara kara düşündürüyordu. Minik çocuklarının Greenham'in evinden gelen sesler yüzünden uyuyamaması ise Hinds'lerin sabrını taşırmak üzereydi. 16 Mayıs'ta yaşanacak olanlar ise herkesin kanını donduracaktı.

'BORULARI KESİP BANA VER'

Geçim sıkıntısı çeken ve eline geçen tüm parayı alkole ve illegal madde kullanımına harcayan Darren Greenham, kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyordu. Danıştığı bir arkadaşının tavsiyesiyle hurda metal toplamaya başladı. Amacı topladıklarını satıp para elde etmekti. Topladığı hurdaları görmek isteyen arkadaşı eve geldiğinde Greenham'in bahçesinde tur attı. Evin etrafındaki gaz borularını işaret eden adam, Greenham'a "Bu borulardan gaz akmıyor. Boruları kesip bana ver. Karşılığında sana 400 sterlin veririm" dedi.

Greenham arkadaşının teklifini kabul etti. 16 Mayıs saat 01.00 sularında bu boruları kesti ve bir kenara koydu. Evin etrafında gezinmeye devam eden Greenham henüz yaşanacakların farkında değildi. Arkadaşı yanılmıştı. Açığa çıkan gaz sızıntısı yüzünden yaklaşık 40 dakika sonra bölge sakinleri adeta cehennemi yaşadı.

BİR BOMBANIN PATLADIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Sabah saat 02.36'da meydana gelen gaz patlamasında bölgedeki 55 ev zarar gördü. Korkunç olayda Darren Greenham ciddi bir kafa travması geçirirken sağ elinin neredeyse tamamını kaybetti. Greenham'ın etrafındaki evler kullanılamaz hale gelirken patlamadan etkilenen çevredeki evlerde de ciddi hasarlar oluştu. Ancak olaydan en çok etkilenen ev Greenham'ın sık sık tartıştığı Hinds'lerinki oldu.

Greenham'ın evinin hemen bitişiğinde yaşayan Hinds'ler, bir bombanın patladığını düşünerek panikle oğullarının yanına gitmeye çalıştı fakat her şey için çok geçti. Gaz patlaması öyle şiddetliydi ki Hinds'lerin yaşadığı ev ciddi ölçüde hasar almıştı. Olayda iki yaşındaki minik George hayatını kaybederken enkaz altında kalan annesi ve babası ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hinds'ler sık sık şikâyetçi oldukları komşularının yaptığı çılgınlık yüzünden hem evlerini hem de minik oğullarını kaybetmişti.

'GÜZEL OĞLUMUN ÖLÜMÜ ÖNLENEBİLİRDİ'

Darren Greenham hakkında açılan dava geçtiğimiz günlerde sona erdi. 'Bencil komşu' olarak anılan Greenham, hatasını kabul etti. Adam öldürmek ve ihmalkârlıktan suçlu bulunan Greenham, 15 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme çıkışında basın mensupların karşısına çıkan Hinds ailesi ise aradan geçen bir yıla rağmen acılarının taze olduğunu söyledi. Acılı anne Vicki Studholme, "Bu adamın yaptıklarını defalarca polise bildirmemize rağmen hep hayal kırıklığına uğradık. Hiçbir kimse bir şey yapmadı. Güzel oğlumun ölümü önlenebilirdi" diye konuştu. Baba Stephen Hinds'in söyledikleri yürekleri dağlayacak cinstendi:

"Bu adamı her uyardığımızda bizi sürekli tehdit ediyor, sürekli küfürler yağdırıyordu. Şikâyette bulunduk ama hiçbir yetkili bir şey yapmadı. Oğlum George'un yerine keşke ben ölmüş olsaydım. Keşke yine hediyelerini heyecanla açabilse, keşke geçen yılki gibi yine Noel Baba'yı görebilse..."

Derleyen: Can Şişman / Milliyet.com.tr -

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11/10/2022 09:18