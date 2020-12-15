“KETUM” Sergisi Ertelendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Turan Aksoy’un “KETUM” isimli sergisi ileri bir tarihe ertelendi.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 önlemi gereğince, almış olduğu kararlar doğrultusunda, 16 Aralık Çarşamba akşamı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışını gerçekleştireceği, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy’un KETUM isimli sergisi ileri bir tarihe ertelendi.

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15/12/2020 12:19