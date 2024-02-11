KEVE, Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a ürün satışında 'çarpıklık' olduğu iddiasıyla 'telafi' istiyor

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) paketini olumlu karşılamakla birlikte, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ürün satışlarında “çarpıklık” gözlemlendiği gerekçesiyle “telafi önlemleri” talep etti.

Fileleftheros’a özel röportaj veren KEVE Genel Müdürü Marios Çakkis, çarpıklıklar için bir telafi planı sunduklarını ve Rum yönetimiyle aralarındaki istişarenin devam ettiğini belirtti.

Gazeteye göre, Çakkidis, Rum tarafından KKTC’ye mal satışlarının artmasının “ekonomik ilişkileri artıracağını ve iki toplum arasındaki daha dengeli bir işbirliği imkânı yaratacağını” söyledi.

Çakkidis “KEVE, Kıbrıslı Türklerle girişimcilik, ekonomik, kültürel, sportif veya diğer alanlarda her türlü ilişkilerin gelişmesinin iki toplumu yakınlaştıracağı ve siyasi sorunu çözme çabalarını kolaylaştıracağı inancıyla Kıbrıs Türk toplumun emtia satışının artırılması için bütün istikametlere baskı yapmaya devam ediyor” dedi.

Marios Çakkidis AB’nin, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs'a herhangi ürün satışını yasaklamadığını ancak Türk yönetiminin, Güney Kıbrıs'tan ürün ithal etmek isteyen girişimcilere özel ithalat izni almayı şart koştuğunu, bu iznin ise asla verilmediğini, bu nedenle büyük Rum şirketlerin KKTC’ye büyük ölçekte satış yapamadığını iddia etti. Çakkidis, bu durumun, benzer Kıbrıs Türk ürünleri Yeşil Hat üzerinden meşru şekilde geçerken bazı Kıbrıs Rum ürünlerinin kuzeyde satılmasının engellenmesi şeklinde yansıdığını savundu.

Çakkidis, Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs'a gönderilebilecek ürün listesine 6 kalem daha eklenmesinin Rum üretici ve girişimcileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtında, listeye eklenen ürünlerinn Güney Kıbrıs’taki üreticileri olumsuz etkileyecek miktarda üretilmesini beklemediklerini söyledi.

Marios Çakkidis, KEVE'nin, Yeşil Hat Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesinden bu yana yaptığı gibi durumu yakından izlediğini belirtti.

Çakkidis, Yeşil Hat Tüzüğü'nün, sadece Kıbrıs Türk ürünlerinin Güney Kıbrıs’ta satışıyla ilgili bir tüzük olduğunu vurgulayarak, KKTC’ye Rum ürünü satışlarının KKTC tarafından yapılan bir tüzükle düzenlendiğini ve uygulama yetkisinin de tamamen KKTC’de olduğunu söyledi.