Kevin De Vries’ten Muhteşem Performans!

Elektronik müzik dünyasında hızla yükselen, "Metro", "Dance With Me" ve "Tokyo Nights" şarkılarının yaratıcısı Alman DJ ve prodüktör Kevin De Vries, Technoport işbirliği ile hafta sonu La Nouba sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

Tomorrowland, Creamfields, Sonus, Awakenings gibi bir çok büyük festivalde performans sergileyen Kevin De Vries’in performansı misafirler tarafından tam not aldı.

Sahnedeki enerjisi ile yaklaşık iki saat performans sergileyen Kevin de Vries’e ülkemizin başarılı DJ’leri Duvas ve Wizart eşlik etti.