Kevin Değirmenlik’e imzayı attı

Yabancı futbolcu Kevin Mayi ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik az önce oyuncu ile resmi sözleşmeye imza attı. İbrahima Balde ve Josh Shonibare’den sonra üçüncü yabancı kontenjanını Kevin Mayi’den yana kullanan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik, oyuncu ve menajeri ile bugün bir araya geldi. Başkan Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Hakan Törehan, Kevin Mayi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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