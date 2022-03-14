Kevin Durant sezon rekoruyla tarihe geçti

NBA'de Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in etkili performansıyla New York Knicks'i 110-107 mağlup etti.



Barclays Center'daki karşılaşmada Durant 53 sayıyla sezon rekoruna imza attı. 33 yaşındaki yıldız ayrıca Brooklyn tarihinde Knicks'e karşı en çok sayı atan oyuncu oldu.



Durant, 53 sayısının 40'ını maçın ilk üç çeyreğinde attı ve normal sezon kariyerinin en yüksek seviyesi olan 54 sayının sadece bir adım gerisinde kaldı. Durant ayrıca kariyerinin 60. 40+ sayılık performansına imza atarken istatistiklerine 9 asist ve 6 ribaund ekledi.



Brooklyn'de Andre Drummond 18, Bruce Brown 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. Üst üste ikinci yenilgisini alan New York Knicks'te ise Julius Randle 26, Evan Fournier 25, RJ Barrett 24 sayıyla oynadı.

Brooklyn Nets, Doğu Konferansı sıralamasında 35 galibiyet ve 33 mağlubiyetle sekizinci sırada yer alırken, New York Knicks 28 galibiyet ve 40 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

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14/03/2022 09:23