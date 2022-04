Kevin Durant'in kariyer gecesi, Brooklyn'e yetmedi

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansın'da play-in bölgesinde yer alan iki takımın mücadelesinde Atlanta Hawks, Brooklyn Nets'i ağırladı.



Ev sahibi ekip, rakibini 122-115 mağlup ederek bu sezonki 41. galibiyetini aldı. 36 sayıyla oynayan Trae Young, takımının en skorer oyuncusu olurken De'Andre Hunter ve Danilo Gallinari 15, Timothe Luwawu-Cabarrto 11 sayı kaydetti.



Bu sezonki 38. yenilgisini alan Brooklyn Nets'te ise Kevin Durant, 55 sayıla maçın en skorer ismi olurken Kyrie Irving 31 sayı kaydetti. 55 sayıyla kariyer rekoru kıran Durant ayrıca, bu sezon 33 yaşında veya üzerinde olup 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncu unvanını elde etti.

Philadelphia farka gitti, Cavs deplasmanda kazandı

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 30 sayı farkla 144-114 yendi. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda New York Knicks'i 119-101 mağlup etti.



Philadelphia'da Furkan Korkmaz 7 dakika sahada kalırken 4 sayı ve 1 asistle oynadı. 76ers'te yedi oyuncu çift hanelere ulaşırken Joel Embiid 29, Tobias Harris 23 ve Tyrese Maxey 19 sayı kaydetti.



New Orleans Pelicans'ta ise Miles Bridges 20, P.J. Washington 14, LaMelo Ball 13 sayı kaydetti.

Bu sezonki 43. galibiyetini alan Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman 18 dakika süre aldı. Milli basketbolcu maçı 10 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. Cavs'ta ayrıca Darius Garland 24, Isaac Okoro ve Moses Brown 16 sayı üretti.



Üst üste ikinci yenilgisini alan New York Knicks'te ise Obi Toppin 20, Evan Fournier 19 ve R.J. Barrett 12 sayı kaydetti.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:



Chicago Bulls-Miami Heat: 109-127



Golden State Warriors-Utah Jazz: 111-108

Bu habere tepkiniz:



04/04/2022 09:54