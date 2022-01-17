Kevin Durant'ten kötü haber

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen Kevin Durant, takımının New Orleans Pelicans ile cumartesi gecesi karşılaştığı maçta sakatlanmıştı.

Bugün Brooklyn'den yapılan açıklamaya göre sol diz iç yan bağlarından sakatlandığı belirlenen Durant'in tedavisine başlandı. Buna göre oyuncu 4-6 haftalık bir iyileşme süreci geçirecek.

Bu sezon 36 maça çıkan Durant, 29.3 sayı 7.4 ribaund 5.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu.

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17/01/2022 09:54