Kevin N'Koudou durdurulamıyor: Yine maça damga vurdu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Damac'a imza atan Kevin N'Koudou, yeni macerasını iyi bir başlangıç yaptı. Kevin N'Koudou attığı gol ve yaptığı asistlerle Suudi Arabistan ekibini sırtlıyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda 4 yıllık Beşiktaş macerasını sonlandıran Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye 2 yıllık imza atmıştı.

KEVIN N'koudou'DAN 8 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI



Öte yandan 28 yaşındaki Kevin N'Koudou'nun Suudi Arabistan macerası görkemli başladı. Takımıyla ligde 8 maça çıkan Kevin N'Koudou 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

SON MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST



Kevin N'Koudou son olarak dün oynanan ve 4-1 kazanılan Al-Hazem maçında da sahnedeydi. Kamerunlu futbolcu 1 gol, 1 asistle karşılaşmaya damga vurmayı başardı.



Damac FC ligde bir sonraki maçında, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr deplasmanına çıkacak.